アメリカのトランプ大統領が韓国に到着しました。韓国に向かう機内でトランプ氏は中国に課している関税を引き下げる可能性に言及しました。韓国南部・慶州から中継です。◇トランプ大統領は慶州に到着後、APECの関連会議に出席するほか、米韓首脳会談を行う予定です。日本に3日間滞在したトランプ大統領は29日朝、専用機「エアフォースワン」で韓国に向けて飛び立ちました。トランプ大統領は29日午後、韓国・李在明大統領と