20代男性を殴って現金を要求したなどとして、大阪府警は29日、傷害と恐喝未遂の疑いで、住所不定無職林孝平容疑者（33）ら男3人を逮捕したと発表した。3人はいずれも国内最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」のメンバーで、男性は元メンバー。府警は、グループ内でルール違反をした男性への制裁目的だったとみている。