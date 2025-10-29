警察車両の赤色灯29日午前7時45分ごろ、福岡県中間市の筑豊電気鉄道・希望が丘高校前駅で「男児が電車の下敷きになっている」と110番があった。県警によると、男児は近くに住む小学3年生（8）で、上下線のホームの端をつなぐ遮断機のない道を渡る際、減速しながらホームに進入した電車と接触。その際、電車下部に潜り込む形となり、打撲などの軽傷で済んだ。男児は通学途中で、電車の下から自力で脱出したという。筑豊電気鉄道