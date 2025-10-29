ワールドシリーズ第4戦2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。5回に球種を巡って何度も首を振るシーンがあった。2本塁打を含む9打席連続出塁をマークした延長18回の死闘から一夜明け、大谷が初めてWSのマウンドに上がった。1-0で迎えた3回1死一塁から、相手主砲のゲレーロJr.