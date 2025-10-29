日銀は、高市政権が誕生して初の金融政策決定会合をきょうから開きますが、政策金利は現状維持の公算です。中継です。“トランプ関税”だけでなく新政権や株高・円安などの新材料が浮上するなか、日銀は金利を0.5%に維持するほかないという見方が大勢です。トランプ関税をめぐり日銀内では「影響は遅れて出てくる」との警戒感もあり、企業の上半期決算など「データを見極めたい」という声も根強いです。いまの株高・円安のトレンド