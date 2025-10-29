札幌市の許可を得ずに市街化調整区域に獣舎などを建設していた民間動物園ノースサファリサッポロを巡り、北海道警が都市計画法違反などの疑いで運営会社前代表を任意で事情聴取したことが29日、捜査関係者への取材で分かった。