福岡県警によると、29日午前7時45分ごろ、同県中間市の筑豊電気鉄道・希望が丘高校前駅で「男児が電車の下敷きになっている」と110番があった。男児は8歳で減速して入ってきた電車に巻き込まれたとみられ、搬送時に会話はできたという。