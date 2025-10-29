2024年に乳がんを患った梅宮アンナさんが、自身のインスタグラム・ストーリーズで髪質の変化について近況を綴りました。 【写真を見る】【 がんサバイバー 】梅宮アンナさん 髪が “クルクル・パサパサ” 治療を経て髪質に変化？「ストレートアイロンを」アンナさんは「抗がん剤が終わって半年が過ぎて。髪の毛は伸びている」と報告。かつて抗がん剤治療を受けていたときは、アンナさんは一旦は脱毛し、ウィッグを使用して