夏の暑さを乗り越えてようやく肌寒さを感じるようになってきた今日この頃、クローゼットに眠っていた厚手の布団はすぐに使える状態になっていますか？“寝具の冬じたく”における注意点などについて、兵庫・大阪を中心にクリーニング事業を展開する「株式会社ホームドライ」の太白守貞さんに話を聞きました。ようやく布団も秋冬モードに替えられる？☆☆☆☆●羽毛布団を使う前にチェックすべき「場所」「羽毛布団を使い始める