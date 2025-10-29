今や日常的な“推し活”のひとつとして、すっかり定着したキャラクターカフェ。今回はキャラクターカフェ市場のリーディングカンパニー「株式会社エルティーアール（LTR）」でテーマカフェ事業を統括する浦野彩さんに、体験づくりのこだわりと“好き”を届ける哲学を伺いました。テーマパークでの経験を活かし、日常の中に非日常を届ける仕掛けとは--ファンの心を動かす「キャラクターカフェ」の舞台裏に迫ります。 キャラク