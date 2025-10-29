上空に流れ込んだ寒気と放射冷却の影響で、29日の熊本県内は冷え込みがさらに強まりました。 車のフロントガラスに氷が張った阿蘇市。最低気温は2.2℃と、28日を1.4℃下回りました。また南小国町では0.2℃と冬日に迫る寒さとなりました。このほか南阿蘇村で1.6℃など、県内ほとんどの観測地点で今シーズンの最低気温を更新しました。民間の気象会社ウェザーニューズによりますと、このあと日中は多くの地点で