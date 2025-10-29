食品メーカーの味の素が「コメと地域の食文化」をテーマに、熊本県嘉島町の子ども食堂と開発したオリジナルメニューを提供しました。 全国の食材を取り入れて展開しているイベントの一環で、県産の人参と玉ねぎを入れた回鍋肉や、南関あげを使った豚バラ大根などが振る舞われました。会場にはおコメのマスコットも登場し、訪れた人たちが笑顔で食事を味わっていました。