金沢地方気象台は29日、白山の初冠雪を観測したと発表しました。平年より8日遅く、去年より10日早い観測です。 テレビ金沢屋上カメラからの現在の白山の映像です。雲が多めですが、うっすらと山頂付近に雪化粧した白山が見えます。平年より8日遅く、去年より10日早い観測です。 29日朝の石川県内は、上空の寒気と、放射冷却現象が強まった影響で冷え込み、11ある石川県内の気温の観測地点すべてで、ひと桁の気温となり、珠洲