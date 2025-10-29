2025年で創業100年を迎えたキッチンウェアブランド「ル・クルーゼ」から「Disney Fantasiaコレクション」が登場！1940年に公開されたディズニー映画『ファンタジア』をモチーフにしたココットやマグ、ケトルなどが発売されています☆ ル・クルーゼ ディズニー映画『ファンタジア』モチーフ「Disney Fantasiaコレクション」  発売日：2025年10月29日(水)販売店舗：ル・クルーゼ ショップ、全国の取扱い百貨店・専門