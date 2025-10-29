アメリカのドナルド・トランプ大統領（79）が、自身が受けた認知症検査を「非常に難しい」IQテストと勘違いし、自ら記者団に自慢したそうだ。【写真】キャサリン妃に握手を求めるトランプ大統領Peopleによると、トランプ大統領は現地時間10月27日、日本に向かう大統領専用機エアフォースワンの中で、記者団に対し、ウォルター・リード米軍医療センターを訪れた際「IQテスト」を受けたと主張。対立する民主党下院議員ジャスミン