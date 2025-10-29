30日から開催される熱気球の大会「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」を前に、公式練習が29日朝、行われました。 会場となる佐賀市の嘉瀬川河川敷では、バーナーの熱気が送られた色鮮やかなバルーンが次々に空に浮かびました。30日から始まるアジア最大級の熱気球大会「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」。1980年から始まり46年目となることしは、20の国と地域からお