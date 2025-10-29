再婚した６２歳女性タレントが、年下の再婚相手とラブラブショットを撮影した。１３歳年下のお相手「トラ」さんが２９日に自身のインスタグラムを更新。「新婚さんいらっしゃいに出てみたいと思っているバカップルの仲睦まじい風景」と説明して、タレント・野沢直子（６２）と肩を組んだ。２人は船の上で楽しそう。フォロワーからは「絶対出てほしい」「出てくださいっ。ぜひー」という声が寄せられた。野沢は１９９１年に