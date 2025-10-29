俳優の高石あかり(※高=はしごだか／22）が28日、自身のインスタグラムを更新。オフの日に初めての“練り切り”作りを体験し、完成品を披露した。【写真】「上手すぎ」高石あかりが初挑戦で完成させた“練り切り”ファッション誌『VOGUE』の日本版『VOGUE JAPAN（ヴォーグ ジャパン）』の企画で、高石のオフの1日に密着。高石は自身のインスタでも、「オフの一日。和菓子と自然を一日で堪能しました」とつづり、休日の様子を写