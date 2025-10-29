»¶ÊâÃæ¤Ë¥ê¡¼¥É¤¬´é¤ËÍí¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼Æ¸¤¡£Á´¤¯µ¤¤Ë¤»¤º¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡ª¥Ñ¥ó¥¯¤Ê¼Æ¸¤Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Æ¸¤¤Î¤«¤²¤È¤é¤¯¤ó¡Ê1ºÐ6¥«·î¡Ë¤Î»ô¤¤¼ç¡Ê@KAGETORA_dog¡Ë¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤¬´é¤ËÍí¤Þ¤Ã¤Æ¤âÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¸¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë²èÁü¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£²èÁü¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥É¤¬´é¤ËÍí¤Þ¤Ã¤¿¤«¤²¤È¤é¤¯¤ó¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹´Â«¶ñ¤ÎÍÍ¤Ë¹õ¤¤¥ê¡¼¥É¤ò¤Þ¤È¤¤¥¯¡¼