元SKE48でタレントの須田亜香里（33）が28日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」に出演。警戒している芸人を明かした。反省していることをテーマにトークし、レイザーラモンRGは自身のゴシップ好きを挙げた。「聞きすぎるというか。嫌な人と思われてないかな、と思って。“この兄さん何でも知ってるやん、口軽いんちゃうか？”と思われてるんちゃうかとも」と吐露。ゴシップ好きは口が軽い