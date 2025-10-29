【ロサンゼルス＝帯津智昭、平沢祐】米大リーグは２８日、ドジャース（ナショナル・リーグ）とブルージェイズ（アメリカン・リーグ）が争うワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）の第４戦がロサンゼルスで行われ、ＷＳ連覇を狙うドジャースは大谷翔平選手（３１）が先発投手兼１番指名打者で出場した。大谷選手はＷＳ初登板で、投打の「二刀流」が実現した。投手としては七回途中まで投げて４失点で、リードを許したまま降板した