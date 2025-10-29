飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」が開幕した。開幕戦の1Rを勝ったのは篠原睦（48＝飯塚）。厳しい8枠だったが、スタート後の伸びが出色。1周目のバックで早々と先手を奪い、そのまま最後まで押し切った。「試走でハネたので、どうかと思ったが、本走では大丈夫だった。余裕があるように見えた？そこまでではなかったかな」言葉は慎重に選んだが手応えは十分にある様子。地元・飯塚を代表する選手の1人。開