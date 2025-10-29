トランプ大統領との首脳会談から一夜明け、29日は日本の防衛費の増額などをめぐり小泉防衛相がアメリカのヘグセス国防長官と初めて会談を行いました。◇小泉防衛相はやや緊張した面持ちでヘグセス長官と握手を交わしました。アメリカからさらなる防衛費の増額要求があるかが最大の焦点です。会談で、小泉防衛相は、日本の防衛費の対GDP比2％を実現する時期の2年前倒しや、安全保障政策の基本となる安保三文書を前倒しして改