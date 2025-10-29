【NASCAR】第35戦 Xfinity 500／マーティンズビル・スピードウェイ（日本時間10月27日）【映像】走行中にホイール丸ごと…突如脱輪の信じ難い光景アメリカで人気ナンバーワンのストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第35戦が開催された。プレーオフも残り2戦となったレース中盤、スピンしたマシンのタイヤが“ホイールごと”外れる珍事が発生し、28日の中継で放送席を驚かせた。 ステージ2も残り20周を切ったあたりで、