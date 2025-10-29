日本最大級のヴィーガン・プラントベース専門フェスティバル「ビーガングルメ祭り」（主催＝日本プラントベース市場協会）が10月12日、名古屋会場となる鶴舞公園（名古屋市昭和区）で開催された。同日は大手メーカーから個人店・中小規模事業者まで、物販57小間、キッチンカー6台が出店。菓子や弁当・惣菜を中心に、グルテンフリー商品やプラントベースフードなどを販売した。地元企業では、ヴィーガン・ベジタリアン食材を取り扱