富山地方気象台はきょう、立山の初冠雪を発表しました。富山県内は寒気の影響で各地で今シーズン一番の冷え込みとなりました。雲の間からのぞく雪化粧した立山。富山地方気象台はきょう、立山の初冠雪を観測したと発表しました。平年より17日遅く、統計が始まった1939年以来、4番目に遅い初冠雪です。「冠雪」とは、雪などが山頂付近に積もって白く見えることで、平野部にある気象台から初めてみえた時が「初冠雪」となりま