日向坂46河田陽菜（24）のセカンド写真集「テイクオフ」（11月11日に竹書房から発売）の、封入特典ポストカード全6種のうち1つが公開された。偶然通りかかった一面のお花畑にうっとりとしていたところ、農家のご夫妻がにっこりほほ笑み「好きなだけ撮影していいですよ」と声をかけてくれたことで実現。肩から脇下を大胆に露出したデザインのピンク基調花柄ドレス姿で、はかなげな表情を浮かべる1枚となった。写真集はすてきな街並