江戸時代に三河地方にあった、西尾藩にまつわる武具などを紹介する企画展が、愛知県西尾市で開かれています。会場の西尾市資料館には、火縄銃や鎧兜に加え、西尾藩が貸し出していたという武具など、およそ40点が展示されています。兜と鎧を同じ色彩で揃えた甲冑には、金具や布に高価な素材や手の込んだ細工が施されていて、誇り高く戦場で戦う武士の精神も表現されています。企画展「武士の魂-西尾藩ゆかりの武具-」は、11