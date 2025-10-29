10月29日午前、柏崎市石曽根の一般住宅1棟が燃える火事がありました。この火事で発生場所の1階から身元不明の1人の遺体が発見されました。火事があったのは、柏崎市石曾根にある木造2階建ての一般住宅です。警察や消防によりますと、29日午前10時半過ぎ、付近の住民から「建物から煙が見える」と消防へ通報がありました。その後、午前11時09分に火は消し止められましたが、この家の他、隣接する車庫が燃えたということです。火事の