ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 高市首相の「虎党」全開なド派手スマホカバー 阪神ファンが歓喜 スマートフォン 阪神タイガース 高市早苗 ネットで話題 週刊女性PRIME 高市首相の「虎党」全開なド派手スマホカバー 阪神ファンが歓喜 2025年10月29日 11時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと タイガースファンを公言している高市首相について、週刊女性PRIMEが報じた スマホカバーがタイガースのロゴがデカデカとプリントされたデザインと判明 ネット上では「これはガチ勢」「この援軍は強い！」といった声が上がった 記事を読む