10月5日、筆者は静岡県で自衛隊の行事を見学した。上記はイメージです（画像：Josiah / PIXTA）【画像】10月5日、筆者は「風変わりなバスツアー」に参加した。駐屯地近くの神社にも足を延ばしてみた10月5日、私は少し風変わりなバスツアーに参加し、静岡県の陸上自衛隊富士駐屯地で行われた「富士学校開校・富士駐屯地開設71周年記念行事」を見学した。会場近くの駐車場には20台以上の観光バスが並び、想像以上の人出に驚かされた