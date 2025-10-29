アメリカン・エキスプレスは、エミレーツ航空へのポイント移行休止期間を延長する。両社のシステム改修に伴うもので、休止期間は当初、5月27日から11月30日までをを予定していた。システム改修の予定に大幅な遅れが発生していることから、再開時期を未定に変更した。アメリカン・エキスプレスのメンバーシップ・リワードでは、2,000ポイントを1,000マイルに交換できる。メンバーシップ・リワード・プラス（年間参加費税込3,300円）