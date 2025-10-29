北海道釧路市内の住宅で火事がありました。けが人はいないとのことですが、周辺は一時騒然としました。警察や消防によりますと、１０月２９日午前１０時すぎ、釧路市益浦３丁目で２階建ての一般住宅が燃える火事がありました。火はおよそ１時間後に消し止められ、けが人はいないということですが、周辺は一時騒然としました。警察と消防で出火原因を調べています。