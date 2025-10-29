けさの最低気温は、名古屋で8.7℃まで下がるなど、東海地方は各地で今シーズン一番の冷え込みになりました。 【写真を見る】東海地方は11月中旬並みの冷え込みに けさの名古屋は8.7℃ あさって以降は平年並みか高くなる日が多くなる予想 上空に冷たい空気が流れ込んだため、けさの最低気温は、名古屋で8.7℃、岐阜で8℃、津で9℃と、11月中旬並みの冷え込みになりました。 名古屋・岐阜・津で、気温が一桁になるのは、こ