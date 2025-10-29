クライマックスシリーズを終え、ファイターズの選手たちは１０月３１日から秋季キャンプに臨みます。打撃部門で２冠を獲得したレイエス選手が、今シーズン最も印象に残ったホームランとはー（レイエス選手）「ヨッシャー！」フランミル・レイエス選手は、今シーズン１３２試合に出場し、ホームラン３２本、９０打点と打者２冠に輝きました。７月には月間ＭＶＰを獲得したレイエス