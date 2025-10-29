視聴者の方々の意見や感想を番組作りに生かすKYTの番組審議会が開かれました。今回の議題は,9月に放送した「森三中 鹿児島で満足旅秒で満腹編」です。お笑いトリオ・森三中の3人が鹿児島をのんびり旅する番組で3回目の今回は各地でグルメを堪能しました。委員の皆さんからは、「出演者が鹿児島を気に入っている様子が随所に見られ、自然体で心から楽しんでいる様子が伝わった」「テンポよくバランスよくまとめられ、 最後ま