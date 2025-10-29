きょう29日（水）からあす30日（木）にかけては、西日本から北日本の広い範囲で晴れるでしょう。午前中雨や雪の降っていた北陸や東北、北海道の地域などでも次第に天気が回復しそうです。ただ、北海道では日本海側を中心にあすの夜から雨が降り始める見込みです。南西諸島は、きょうは雨の降る所がありますがあすは概ね晴れるでしょう。ただ、あさって31日（金）以降は、低気圧の通過などに伴い全国的に天気は下り坂となりそうです