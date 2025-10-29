元ＨＫＴ４８で女優の田中美久が大人気女優との２ショットを公開した。２８日、田中のインスタグラムに登場したのは女優でモデルの新木優子。間宮祥太朗と新木優子がダブル主演を務める日本テレビ系ドラマ「良いこと悪いこと」（土曜・午後９時）に出演している田中は、「空き時間は楽しく色んなお話してます仲良くなれて嬉しいですカメラで写真も撮ってくれたり色んなことをお姉ちゃんみたいに接して下さり、その優しさに