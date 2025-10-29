今月１３日に閉幕した大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のイラストをあしらったＪＲ西日本のラッピング列車が２９日、ラストランを迎えた。白地の車体にミャクミャクや万博ロゴマークが描かれたラッピング列車（１編成８両）は、万博開幕５００日前の２０２３年１１月３０日から大阪環状線や桜島線で運行。会期中、桜島線の終着駅となる桜島駅（大阪市此花区）からは会場に向けてシャトルバスが運行し、来場者