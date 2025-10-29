28日夕方、石川県中能登町で木造の納屋を全焼する火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。 火事があったのは、石川県中能登町春木にある納屋で、28日午後5時頃、家の住人から消防に通報がありました。火は約135平米の木造平屋建ての納屋を全焼した他、隣接する住宅の雨どいや窓にも燃え移り、約1時間半後に消し止められました。 この火事によるけが人はいませんでした。出火原因は分かっておらず、警察と