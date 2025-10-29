次世代の自動車や移動手段などが展示されるジャパンモビリティショーが31日から一般公開されます。現地から中継です。今回のジャパンモビリティショーでは、国の内外からおよそ500社が参加します。大手自動車メーカー各社は、最新モデルの車や次世代を担うEV＝電気自動車などをメインに展示しています。そんな中、会場では、未来の移動手段も数多く展示されています。ホンダが開発した一人用の乗り物は、手元にある端末で起動させ