山形県南陽市の小学校に29日朝早く、クマが出没しました。小学校では来賓用の玄関のガラスが割られているのが見つかり、クマによる被害とみられています。29日午前5時15分ごろ、山形県南陽市の市立赤湯小学校東側の道路でクマが目撃されました。その後、出勤してきた教頭が来賓用の玄関のガラス戸が割られているのを発見しました。小学校の防犯カメラにはクマが映っていたということで、警察はクマによる被害とみて調べています。