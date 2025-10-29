全国納豆協同組合連合会(納豆連)はこのほど、都内で青年同友会研修会を開き、ミニ鑑評会と講習会を実施した。ミニ鑑評会では、45品の納豆が審査され、太子食品工業の「北の大豆 大粒納豆」が1位となった。講習会では講演を2本行い、うち「食料システム法について〜コスト指標を中心に〜」では、合理的な費用を考慮した納豆の価格形成に向けて、持続的な供給に資する協議の申し出や、取り組みの提案があった場合は、誠実な対応をす