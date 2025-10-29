登録者数100万人を超える韓国の人気ゲーム系ユーチューバーが、金銭トラブルに巻き込まれて拉致・暴行されるという衝撃的な事件が発生した。【写真】韓国女性ユーチューバー、32歳で死去幸いにも被害者は事前に警察へ通報しており、拉致から約4時間後に救出されたという。10月28日、仁川・延寿警察署によると、20〜30代の男2人は26日夜、仁川市・松島のマンション地下駐車場で30代のユーチューバーA氏を拉致した疑いがもたれている