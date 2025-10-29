能登の復興支援にも尽力している元横綱の白鵬翔さんに28日、石川県観光大使が委嘱されました。 石川県庁では28日、馳知事から「能登を激励してほしい」と白鵬さんに、石川県観光大使の委嘱状が手渡されました。白鵬さんは能登半島地震の後、自身が主催する少年相撲の国際親善大会「白鵬杯」に、能登の子どもたちを招待していることに触れ、相撲を通じて石川をPRしたいと語りました。また、穴水町出身の遠藤の引退については…