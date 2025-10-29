韓国の繁華街・梨泰院（イテウォン）で発生した雑踏事故によって俳優イ・ジハンさんがこの世を去り、3年が経った。【写真】玉突き事故で手術9時間超…25歳で亡くなった韓国芸能人イ・ジハンさんは2022年10月29日、ソウル龍山区（ヨンサング）の梨泰院一帯で発生した大規模な雑踏事故に巻き込まれこの世を去った。24歳だった。中央災難安全対策本部によると、同事故の犠牲者数は計159人で、このうち20代が106人で最多。次いで30代が