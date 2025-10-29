プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年10月28日にユーチューブを更新し、巨人・桑田真澄2軍監督（57）の電撃退団について「尋常じゃない」と懸念を示した。2軍選手を教育して1軍に供給できなかった責任を問われた？ 巨人は28日、公式サイトを通じて桑田2軍監督が、今シーズン限りで退団することを発表した。2軍を率いて2年目の今シーズンは、監督としての手腕を発揮し、イースタン・リーグでチーム