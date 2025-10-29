霧は秋の季語であり、古から万葉集などの和歌でも多く詠まれてきました。これからの時期に発生しやすいのは、移動性高気圧に覆われて良く晴れる夜間に、放射冷却現象が強まり、地表付近の熱が奪われることによって発生する放射霧です。「前日との気温差が大きい」「湿度が高い」「風が弱い」などの場合に発生しやすくなります。近年は、全国的に霧日数が減少傾向となっていますが、この時期ならでは幻想的な神秘の美しさを眺めに出