【MARVEL[CHAMPION CLASSシリーズ] デッドプール】 【MARVEL[CHAMPION CLASSシリーズ] ウルヴァリン】 12月 発売予定 価格：3,608円 童友社は、可動プラモデル「MARVEL[CHAMPION CLASSシリーズ] デッドプール」および「ウルヴァリン」を12月に発売する。価格は各3,608円。 本製品は映画「デッドプール＆ウルヴァリン」に登