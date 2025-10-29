【Amazon：「HG 1/144 GFreD」】 10月29日 販売再開 Amazonにて、ガンプラ「HG 1/144 GFreD」が販売再開している。 今回Amazonにて12月再入荷予定の本製品が販売再開しており、10月29日11時25分ごろの時点でカートに入ることが確認できた。 なお12月再入荷予定分のため、発送が12月6日以降となっている。 (C)創通・サンライズ